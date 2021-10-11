11 Ekim 2021, Pazartesi
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Anketlerde son durum ne? Canlı yayında tek tek anlattı: Manzara çok net! Cumhur İttifakı'nın oy oranı...
Muhalefet neden parlamenter sistemi istiyor? Parlamenter sistem mi Cumhurbaşkanlığı sistemi mi? Yeniden vesayet kıskacı mı isteniyor? Seçim olsa hangi parti kazanır? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.