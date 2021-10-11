11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anketlerde son durum ne? Canlı yayında tek tek anlattı: Manzara çok net! Cumhur İttifakı'nın oy oranı...

Anketlerde son durum ne? Canlı yayında tek tek anlattı: Manzara çok net! Cumhur İttifakı'nın oy oranı...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2021 10:19
Muhalefet neden parlamenter sistemi istiyor? Parlamenter sistem mi Cumhurbaşkanlığı sistemi mi? Yeniden vesayet kıskacı mı isteniyor? Seçim olsa hangi parti kazanır? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.
Anketlerde son durum ne? ANKETLERDE SON DURUM NE?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anketlerde son durum ne?
Anketlerde son durum ne?
2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
24 saat açık olacak
"24 saat açık olacak"
Gençlerimiz 2053 için kafa yormalı
"Gençlerimiz 2053 için kafa yormalı"
CHP’li Özkan’ın algısı boşa çıktı
CHP'li Özkan'ın algısı boşa çıktı
ANALİZ - Sahne Süleyman Demirel’in: 1965 Genel Seçimleri
ANALİZ - Sahne Süleyman Demirel'in: 1965 Genel Seçimleri
Son 19 yılda yurtlarda neler değişti?
Son 19 yılda yurtlarda neler değişti?
Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
Boğaziçi Üniversitesi’nde neler oluyor? Rektör İnci anlattı
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Rektör İnci anlattı
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Devlet Bahçeli’den ABD’ye YPG tepkisi
Devlet Bahçeli'den ABD'ye YPG tepkisi
Dünden bugüne neler değişti?
Dünden bugüne neler değişti?
Daha Fazla Video Göster