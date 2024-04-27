Kpss ve mülakat şartı aranmıyor! Kızılay 7 farklı kadro için kapılarını adaylara araladı!
Kızılay 7 farklı kadro ile iş arayanlara kapılarını sonuna kadar araladı. Farklı kadrolarda çalıştırmak üzere başvuru şartlarını açıklayan kurum, başvurularını online olarak toplayacak. Bu alımlarda KPSS puanı şartı aranmayacak ve adaylar mülakata girmeden işe alınacak.
Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından Kızılay, 7 farklı kadroya personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS şartı aranmayan adaylar, Kızılay'ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak başvuru yapabilecekler. Başvurular nisan ayı sonuna kadar kabul sürecek. İşte nisan ayına özel kadrolar ve ilana ilişkin detaylar….
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.
KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK? İŞTE ŞARTLAR…
DOKTOR
Doktor Başvuru Şartları
- Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
- Tam zamanlı çalışabilecek,
- Mecburi hizmetini tamamlamış,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Seyahat engeli olmayan,
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
- Sosyal sorumluluk sahibi,
- Temsil yeteneği yüksek
ULUSLARARASI BÖLGE UZMANI
Uluslararası Bölge Uzmanı Başvuru Şartları
- Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi lisans mezunu,
- İleri düzeyde Fransızca bilen (yazılı ve sözlü) (Fransızca dil yetkinliği test edilecektir),
- Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilen (yazılı ve sözlü) (Dil yetkinliği test edilecektir),
- Tercihen ilgili alanda veya uluslararası operasyonlarda en az 2 yıl deneyimi olan,
- Tercihen aktif SAP kullanım bilgisine sahip,
- İyi düzeyde MS Office programları kullanabilen,
- Kaynak ve kriz yönetimi bilgisine sahip,
- Kuvvetli iletişim yeteneğine sahip,
- Etkin zaman kullanımı becerisi gelişmiş, sonuç odaklı davranabilen,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Değişime ve gelişime açık,
- B Sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan.
ŞİKAYET YÖNETİMİ SORUMLUSU
Şikayet Yönetimi Sorumlusu Başvuru Şartları
- Lisans mezunu, ( Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat, Eğitim ve Hukuk Fakültesi bölümleri)
- İleri düzeyde MS Excel bilen,
- Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilen,
- İleri düzeyde İngilizce bilen,
- Tercihen Göçmen hakları, hukuki süreçleri, müşteri ilişkileri, şikayet yönetimi konularında deneyimli,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
ÜRÜN YÖNETİMİ YÖNETİCİSİ
Ürün Yönetimi Yöneticisi Başvuru Şartları
- Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik, Matematik, İstatistik veya eşdeğer bölümlerden mezun,
- En az 3 yıl yazılım sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmış ve iş geliştirme deneyimine sahip,
- İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,
- Proje yönetimi ve sunum becerileri gelişmiş,
- Tercihen Agile Scrum takımında görev almış,
- Tercihen ödeme sistemleri kapsamında tecrübeli,
- Etkili iletişim kurabilen ve takım çalışmasına yatkın,
- Liderlik, ikna ve koordinasyon becerisi yüksek,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
- Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için) veya en az 2 yıl tecilli.
BİLGİ YÖNETİMİ YÖNETİCİSİ
Bilgi Yönetimi Yöneticisi Başvuru Şartları
- Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik, Matematik, İstatistik veya eşdeğer bölümlerden mezun,
- Python ve/veya R programlarından birini ileri seviyede kullanabilen,
- Tercihen SQL, PL – SQL, SAS dilleri hakkında bilgi sahibi,
- Tercihen Tableau ve/ veya Power BI gibi iş zekası araçlarını analiz ve raporlama kapsamında kullanabilen,
- Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük veri analizi konularında bilgi sahibi,
- En az 3 yıllık sektör tecrübesine sahip,
- İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,
- Etkili iletişim kurabilen ve ekip çalışmasına yatkın,
- Liderlik, ikna ve koordinasyon becerisi yüksek,
- Zamanını etkin kullanan ve değişen koşullar altında hızla karar alabilen,
- MS Office programlarını etkin kullanabilen,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
- Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için) veya en az 2 yıl tecilli.
GENÇLİK ÇALIŞANI
Gençlik Çalışanı Başvuru Şartları
- İyi düzeyde okuma, yazma ve konuşma düzeyinde Arapça bilen,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- İncinebilir ve hassas gruplarla çalışma konusunda bilgili,
- Çocuklarla çalışma deneyimine sahip,
- Eğitim programı, materyal hazırlayabilme konusunda deneyimli,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- İletişim yetkinliği güçlü,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli,( erkek adaylar için)
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Başvuru Şartları
- Tıp Fakültesi'nden mezun
- Mesleğinde deneyimli,
- Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden,
- Branşının gerektirdiği vizyona sahip,
- İletişim yönü güçlü,
- Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş,
- Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan,
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