Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Örneğin; çalışma hayatındaki primlerine göre kök aylığı 8 bin lira ve ek ödemesi 320 lira olan emekliye bin 680 lira destek yapılarak 10 bin lira yatırılıyor. Bu bin 680 lira bir aylık olarak değil bir sosyal destek olarak veriliyor. Emeklilere yasal mevzuat kapsamında yapılan zamlar da yatırılan tutara değil kök aylığa yansıtılıyor.