08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Yaklaşık 16 milyon emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevirirken, oranla ilgili ipuçları da geliyor. Enflasyon nedeniyle yapılacak zammın yanı sıra emekliler maaşlarda iyileştirme de bekliyor. Peki zam oranı kök maaş ve taban aylıklara nasıl yansıtılacak? Emeklileri temmuz ayında ne bekliyor? İşte 10 soruda emekliye temmuz zammı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:43
  • 1
  • 20
Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Emeklilerin gözü yaklaşan Temmuz zammına çevrildi. Temmuz'da tüm emekli aylıkları masaya yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, ayrıca ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak.

  • 2
  • 20
Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre refah payı, taban aylık artışı gibi formüller bu kapsamda değerlendirilecek. Peki bu artışlar nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

  • 3
  • 20
Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK NEDİR?
Emekli aylığı, çalışanların ilk işe giriş tarihinden emeklilik başvurusu yaptığı tarihe kadar tüm kazançları hesaba katılarak belirleniyor.

Bu aylık tutarı emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altında yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave edilerek emeklinin hesabına yatırılıyor.

  • 4
  • 20
Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı, belirlenen taban aylığın altındaysa Hazine tarafından bir destek ödemesi yapılıyor. Bu ödeme e-Devlet'te '5510 Ek 19 Miktarı' olarak görülüyor. Bu yolla emekliye yapılan ödeme taban aylığa tamamlanıyor.

  • 5
  • 20
Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Örneğin; çalışma hayatındaki primlerine göre kök aylığı 8 bin lira ve ek ödemesi 320 lira olan emekliye bin 680 lira destek yapılarak 10 bin lira yatırılıyor. Bu bin 680 lira bir aylık olarak değil bir sosyal destek olarak veriliyor. Emeklilere yasal mevzuat kapsamında yapılan zamlar da yatırılan tutara değil kök aylığa yansıtılıyor.