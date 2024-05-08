HaberlerGaleriEmeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
Emeklinin kök aylığı değişiyor! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
Yaklaşık 16 milyon emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevirirken, oranla ilgili ipuçları da geliyor. Enflasyon nedeniyle yapılacak zammın yanı sıra emekliler maaşlarda iyileştirme de bekliyor. Peki zam oranı kök maaş ve taban aylıklara nasıl yansıtılacak? Emeklileri temmuz ayında ne bekliyor? İşte 10 soruda emekliye temmuz zammı...
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Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:59Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:43