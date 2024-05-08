08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Bir dönem Türkiye'nin gündemini sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katili Cem Garipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan otopsi fotoğrafı günlerce konuşulmuştu. Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar dikkat çekerken, her iki el parmaklarında görülen morarmanın mürekkep olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:44
  • 1
  • 11
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği öne sürülen 10 Ekim günü son anlarını gösteren kayıtlar ortaya çıktı.

  • 2
  • 11
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Kamuoyunun günlerce konuştuğu otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti.

  • 3
  • 11
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu.

  • 4
  • 11
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.

  • 5
  • 11
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.