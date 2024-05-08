Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde dikkat çekmişti! Parmaklarındaki morlukların nedeni ortaya çıktı

Bir dönem Türkiye'nin gündemini sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katili Cem Garipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan otopsi fotoğrafı günlerce konuşulmuştu. Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar dikkat çekerken, her iki el parmaklarında görülen morarmanın mürekkep olduğu öğrenildi.