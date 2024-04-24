MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1.829 işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. 23 farklı şehir ve 122 farklı meslek grubunda istihdam sağlayacak olan bakanlık, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Tüm şartları sağlayan adayların başvurularını ise İŞKUR üzerinden toplayacak. İşte detaylar…