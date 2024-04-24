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Haberler Galeri MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı en az ilkokul mezunu adaylar arasından 1.829 işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. 23 farklı şehir ve 122 farklı meslek grubunda istihdam sağlayacak olan bakanlık, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Tüm şartları sağlayan adayların başvurularını ise İŞKUR üzerinden toplayacak. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 12:19
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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1.829 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan bakanlık, KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adayları noter huzurunda çekilecek kura ile 23 farklı şehir ve 122 farklı meslek grubunda istihdam edecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları 24 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 29 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

Aday başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR Açık İş İlanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfası üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

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MSB’den ilkokul mezunu 1.829 kişiye istihdam kapısı! KPSS şartsız başvurular İŞKUR üzerinden toplanacak

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.