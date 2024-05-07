Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de! Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda dev anlaşmalar

TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

SAAT 12.50'DE ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanındaki karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.