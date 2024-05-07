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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de! Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda dev anlaşmalar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de! Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda dev anlaşmalar

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Başkan Erdoğan Es-Sabah'ı havalimanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Türkiye ile Kuveyt arasında çeşit anlaşmalar imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

TÜRKİYE İLE KUVEYT ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

- "Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Konut Refahı ve Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Ortak Stratejik Diyalog Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"

7 YIL SONRA İLK ZİYARET

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

MERHABA ASKER

Başkan Erdoğan yürüyüşü sırasında Sabah'a eşlik ederken, Kuveyt Emiri askerleri "Merhaba asker" diyerek selamladı.

TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

SAAT 12.50'DE ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanındaki karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

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