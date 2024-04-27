Kura çekiminde çıkan işi kapıyor! KPSS yok: İlkokul mezunları için OGM’den yeni iş imkanı! Başvurular ise İŞKUR’a
Orman Genel Müdürlüğü ilkokul mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara Geçici İşçi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adayları KPSS puan esasına değil kura çekimine göre istihdam edecek. İşte ayrıntılar…
Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Aşçı pozisyonunda 4 adet, Aşçı yardımcısı pozisyonunda 3 adet, Elektrikçi (Genel) pozisyonunda 1 adet, Kaynakçı pozisyonunda 1 adet, Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 2 adet, İş Makinası Operatörü pozisyonunda 2 adet, Traktör Operatörü pozisyonunda 1 adet, Garson pozisyonunda 15 adet, Pastacı pozisyonunda 2 adet, Temizlik Görevlisi pozisyonunda 12 adet, Bulaşıkçı pozisyonunda 5 adet, Seracı pozisyonunda 8 adet, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 5 adet, Kimya Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda 3 adet olmak üzere toplamda 64 adet Geçici İşçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, hiçbir kadro için KPSS puan şartı aramıyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. İşte ilana ilişkin detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Orman Genel Müdürlüğü Geçici İşçi alımı başvuruları 29 Nisan 2024 tarihinde başlayıp, 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden online olarak gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir, Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4Ek-4
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgi- lendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,
12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.
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