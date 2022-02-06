Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken konuştu: Hocayla konuştum, artık…

"ARTIK AĞLAMAYACAĞIM AMA DAYANAMIYORUM"

Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.