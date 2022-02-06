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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken konuştu: Hocayla konuştum, artık…

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken konuştu: Hocayla konuştum, artık…

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun elim bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından adeta dağıldı. Eşi Mahmutyazıcıoğlu’nun tespihini elinden düşürmeyen Erken, hocayla konuştuğunu belirttiği sözlerinin devamında “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta gittiği bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından zor zamanlar geçiren Erken'in etrafındaki yakınlarının tüm uyarılarına rağmen sık sık ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.

Ünlü sunucunun, eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmadığı ortaya çıktı.

"ARTIK AĞLAMAYACAĞIM AMA DAYANAMIYORUM"

Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

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