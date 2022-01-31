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Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkıldı. İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" dedi. Zor günler geçiren ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında şoke eden bir açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 16:02
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Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

Ece Erken'in Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheliler yakalandı. Ünlü avukat, cumartesi günü memleketi Rize'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

Rize'de taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Ece Erken, arkadaşlarına sarılarak ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

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Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

Eşinin tabutuna sarılan sunucuyu, arkadaşları güçlükle teskin etti. Camiye anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, bir kolunda oğlunun eşi Ece Erken, diğer kolunda ise oğlunun eski eşi Benan Kocadereli'nin eşliğinde geldi.

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Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

"EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ CANLI CANLI İZLEDİ"

Bircan Bali, Arto Dalga ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ve eşi Ece Erken'in son durumu hakkında çarpıcı yorumlar yapıldı.

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Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

Seren Serengil, "Şüpheliler yakalandıktan sonra Ece biraz sakinleşti. Korkunç bir şey. Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yakaladı. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek" dedi.