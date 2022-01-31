Ece Erken’in doktorundan korkutan uyarı: Uykusunda kalbi durabilir

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkıldı. İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" dedi. Zor günler geçiren ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında şoke eden bir açıklama yapıldı.