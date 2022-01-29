29 Ocak 2022, Cumartesi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti aydınlanmaya başladı. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. İnfaz timinin yakalanmasının ardından Ece Erken'den ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 14:22
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