Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım

Zanlıların yakalanma anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Erken, "Sayın iç işleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun, onlar yakalanana kadar nefes almadık biz, canımız gitti giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun, yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar, bizi yaşarken öldürdüler nolur en ağır cezayı alsınlar, Yarrabim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara" dedi.