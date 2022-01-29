29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti aydınlanmaya başladı. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. İnfaz timinin yakalanmasının ardından Ece Erken'den ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 14:22
  • 1
  • 9
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım

Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

  • 3
  • 9
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım

Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Erken, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı.

  • 4
  • 9
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım

Zanlıların yakalanma anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Erken, "Sayın iç işleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun, onlar yakalanana kadar nefes almadık biz, canımız gitti giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun, yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar, bizi yaşarken öldürdüler nolur en ağır cezayı alsınlar, Yarrabim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara" dedi.

  • 5
  • 9
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım