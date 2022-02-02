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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden Seccad Yeşil'i de vurmuşlar! Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden Seccad Yeşil'i de vurmuşlar! Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28 Haziran 2021'de Ece Erken ile dünyaevine giren Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in aynı gün yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, o tarihle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.02.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 16:55
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinden Seccad Yeşil’i de vurmuşlar! Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinden Seccad Yeşil’i de vurmuşlar! Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

TETİĞİ KADİR YASAK ÇEKTİ!

Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinden Seccad Yeşil’i de vurmuşlar! Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alındı!

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinden Seccad Yeşil’i de vurmuşlar! Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

Çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak ve Ali Yasak yakalandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinden Seccad Yeşil’i de vurmuşlar! Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi.