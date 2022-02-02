Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden Seccad Yeşil'i de vurmuşlar! Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali açıkladı: Dikkat çeken tesadüf

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28 Haziran 2021'de Ece Erken ile dünyaevine giren Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in aynı gün yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, o tarihle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.02.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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