Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Son dakika haberleri... Türkiye, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini konuşuyor. Cinayetle ilgili soruşturmalar devam ederken 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece şüpheli sayısı 12'ye çıktı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli için tekrardan 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Yeni gözaltına alınan şüphelinin isminin Mehmet A. olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...