03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 

Son dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 

Son dakika haberleri... Türkiye, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini konuşuyor. Cinayetle ilgili soruşturmalar devam ederken 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece şüpheli sayısı 12'ye çıktı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli için tekrardan 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Yeni gözaltına alınan şüphelinin isminin Mehmet A. olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2022 18:56 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 18:57
  • 1
  • 8
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, geçtiğimiz hafta İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

  • 3
  • 8
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

  • 4
  • 8
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine adresi hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.

  • 5
  • 8
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.