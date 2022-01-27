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Haberler Galeri Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

Uzun süre Ece Erken'le aşk yaşamasının ardından geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerini anlattı.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:36
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

"7 KURŞUNLA VURULDU"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı

"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.