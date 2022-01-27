27 Ocak 2022, Perşembe
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 kurşunla vuruldu! Son sözleri yürek yaktı
Uzun süre Ece Erken'le aşk yaşamasının ardından geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programında Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerini anlattı.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:36
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