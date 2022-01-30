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Haberler Galeri Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili Seccad Yeşil'in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili Seccad Yeşil'in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gitmesi ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Gözaltı sayısı 11'e çıkarken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aylar önce yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi. Katil zanlısı Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le evlendiği tarihte yaptığı paylaşım cinayetle ilgili yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Öte yandan Erken, sosyal medya hesabından takipçilerine adeta yalvardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.01.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 11:28
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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katili Seccad Yeşil’in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katili Seccad Yeşil’in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

İstanbul'daki balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de defnedildi.

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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katili Seccad Yeşil’in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katili Seccad Yeşil’in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

ŞOKE EDEN PAYLAŞIM

Cinayet zanlılarından Seccad Yeşil'in 28 Haziran'da yapmış olduğu paylaşım ise dikkat çekti.

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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katili Seccad Yeşil’in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

"ALLAH BÜYÜK"

Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün "Allah Büyük" diye paylaşım yapmış.