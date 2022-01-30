Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili Seccad Yeşil'in şoke eden paylaşımı! Ece ile Mahmut’un evlendiği gün…

Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gitmesi ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Gözaltı sayısı 11'e çıkarken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aylar önce yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi. Katil zanlısı Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le evlendiği tarihte yaptığı paylaşım cinayetle ilgili yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Öte yandan Erken, sosyal medya hesabından takipçilerine adeta yalvardı. İşte son dakika haberinin detayları…