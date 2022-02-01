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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Restoran'da uğradığı silahlı saldırıda cinayete kurban gitti. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aylar önce yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi. Katil zanlısı Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le evlendiği tarihte yaptığı paylaşım cinayetle ilgili yeni soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Her yerde aranan şüpheli Yeşil'in Instagram hesabını kapattığı görüldü.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 15:53
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

TETİĞİ KADİR YASAK ÇEKTİ
Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alındı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

Çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak ve Ali Yasak yakalandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi.