Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'den ilk sinyal! Ece Erken sosyal medyada paylaşmıştı

Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Restoran'da uğradığı silahlı saldırıda cinayete kurban gitti. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aylar önce yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi. Katil zanlısı Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le evlendiği tarihte yaptığı paylaşım cinayetle ilgili yeni soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Her yerde aranan şüpheli Yeşil'in Instagram hesabını kapattığı görüldü.