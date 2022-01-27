Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre: Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 06:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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