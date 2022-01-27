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Haberler Galeri Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre: Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 06:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 06:24
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Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

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Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

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Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

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Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.