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Haberler Galeri Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı

Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı

Son dakika haberi... 28 Ocak'ta balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:03
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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu’na kurşun yağdırdı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu’na kurşun yağdırdı

Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.

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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu’na kurşun yağdırdı

Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu’na kurşun yağdırdı

CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde olay anı görüntüleri ortaya çıktı.

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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu’na kurşun yağdırdı

Polis saldırganların olaydan önce ve sonrasında gerçekleştirdikleri telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını inceleme altına aldı.