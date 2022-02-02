HaberlerGaleriEce Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı
Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Katiller dizleri üzerinde kaçmaya çalışan Mahmutyazıcıoğlu'na kurşun yağdırdı
Son dakika haberi... 28 Ocak'ta balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:45Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:03