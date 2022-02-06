Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programı 115'inci bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu ise oyuncu Talat Bulut. Bulut, Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Uzak Doğu Tabağı" yapmaya çalışacak. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Kurtuluş Lisesi'ni bitirdi. Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde devam eden Bulut, henüz 2. sınıftayken tiyatro için okuldan ayrıldı.