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Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut hangi dizilerde oynadı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut hangi dizilerde oynadı?

Talat Bulut kimdir? Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Talat Bulut oldu. 115'inci bölümüyle ekranlara gelecek olan programda Talat Bulut, Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden sadece sesini duyarak yemek yapmaya çalışacak. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut hangi dizilerde oynadı? İşte Talat Bulut hakkında merak edilenler...

Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Kanal D'de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programı 115'inci bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu ise oyuncu Talat Bulut. Bulut, Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Uzak Doğu Tabağı" yapmaya çalışacak. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Kurtuluş Lisesi'ni bitirdi. Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde devam eden Bulut, henüz 2. sınıftayken tiyatro için okuldan ayrıldı.

Talat Bulut, Aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyuncu seçmelerine katıldı ve ilk 15'e girmeyi başardı. Bir sene süren kursu birincilikle bitirdi ve sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

1979 yılında Ali Özgentürk'ün yönettiği "Hazal" filminde Türkan Şoray'la birlikte oynayarak sinemaya geçtiği ilk filmi oldu.

Film ve dizilerde rol almanın yanısıra bir yıl tekstille uğraştı, şimdilerde ise seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Ödülleri:
1983'te 25. Karlovy Vary Film şenliği (Çekoslavakya) Prag Ün. Sinema Enstitüsü "Karakter oyunculuğu ödülü" , Derman
1983'te 20. Antalya Film Festivali'nde 'Derman' adlı filmle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
1988'de Orhan Oğuz'un 'Her Şeye Rağmen' adlı filmiyle I. Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi.
1995'de 7. Ankara Film Festivali , En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı
2000'de 37. Antalya Film Şenliği, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi
2000'de 22. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf

Rol aldığı tiyatro oyunları:
1978 - Tak-Tik : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1977 - Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1977 - Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1976 - Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1976 - İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1975 - Aladağlı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1975 - Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1974 - Dimitrof : (Hedda Zinner)- Ankara Sanat Tiyatrosu
1974 - Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Dizi ve filmleri:

2018-2020 Yasak Elma
2016 - Göç Zamanı
2015 - Mucize
2009 - Kasaba
2007 - Mutluluk
2007 - Annem
2005 - Saklambaç
2003 - Aşk Olsun
2000 - Melekler Evi

2000 - Abuzer Kadayıf
2000 - Köçek
1995 - Cemile Ve Umudun Masalı
1994 - Manisa Tarzanı
1988 - Herşeye Rağmen
1987 - Kurtar Beni
1986 - Prenses
1986 - Son Urfalı
1986 - Su
1986 - Yapayalnız
1986 - Yunus Emre
1985 - Kurbağalar

1985 - Kuyucaklı Yusuf
1984 - Fidan
1984 - Karanfilli Naciye
1984 - Firar
1983 - Derman
1982 - Göl
1982 - Çayda Çıra
1982 - Yaşamak Seninle Güzel
1981 - Yılanı Öldürseler
1980 - Beni Böyle Sev
1979 - Hazal

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