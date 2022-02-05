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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta ortağı olduğu balıkçıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun son röportajı ortaya çıktı. 5 Nisan 2021 tarihinde Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olan ünlü avukatın, 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 13:11
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

SON RÖPORTAJI ECE ERKEN'LE

7 kurşunla bacağından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkan son röportajı ise herkesi duygulandırdı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

"BENİ TANIDIĞIN İÇİN PİŞMAN MISIN?"

Ünlü avukatın 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinin 'Beni tanıdığın için pişman mısın?' sorusuna verdiği 'Geç tanıdığım için pişmanım' yanıtıyla herkesi duygulandırdı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ sorusuna verdiği yanıt duygulandırdı

Mutlu çiftten geriye bu görüntüler kaldı...