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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü isim Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firari Yeşil ve Dakman için de sürek avı başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:15
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLATILDI!

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarını yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine burayı hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDILAR

Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi.