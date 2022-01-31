Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı! İnfaz timi çökertildi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü isim Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firari Yeşil ve Dakman için de sürek avı başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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