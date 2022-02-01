Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirildi.