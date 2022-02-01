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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçı restoranında cinayete kurban gitmişti. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren o görüntüler...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 17:15
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarının yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine hızlıca buraya terk edip başka bir eve gitti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirildi.