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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ortaya çıktı! Ece Erken’in eşi böyle kurşunlanmış! İşte dehşete düşüren o görüntüler
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçı restoranında cinayete kurban gitmişti. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren o görüntüler...
Giriş Tarihi: 01.02.2022 16:08Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 17:15