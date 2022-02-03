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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Seren Serengil'den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Seren Serengil'den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Ece Erken'in eşi balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkarken eşini kaybetmenin acısını yaşayan Erken'e yakın arkadaşı Seren Serengil sahip çıktı. Programda yeni açıklamalar yapan Serengil, " Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 12:22
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Seren Serengil’den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Seren Serengil’den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu zanlılar, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Seren Serengil’den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Emniyet güçleri, Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı her yerde arıyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Seren Serengil’den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 65 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Seren Serengil’den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Eşini kara toprağa veren Ece Erken, büyük üzüntü yaşadı. İlaçlarla ayakta duran ünlü sunucunun yakın arkadaşı Seren Serengil canlı yayındaki yeni açıklamalar yaptı.