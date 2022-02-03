Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Seren Serengil'den Ece Erken isyanı: Eteğimdeki taşları dökmek istiyorum

Ece Erken'in eşi balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkarken eşini kaybetmenin acısını yaşayan Erken'e yakın arkadaşı Seren Serengil sahip çıktı. Programda yeni açıklamalar yapan Serengil, " Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum" diyerek isyan etti.