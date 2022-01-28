Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

ECE'YE ULAŞAMIYORUZ

Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali, Ece Erken'e ulaşamadıklarını ancak annesi Nurhan Serpici ile konuştuğunu söyledi. Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii." ifadelerini kullandı.