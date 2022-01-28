HaberlerGaleriŞafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun
Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balık restoranında saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümüyle yıkılan Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 08:58Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 09:11