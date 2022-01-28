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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balık restoranında saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümüyle yıkılan Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 09:11
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

Geçtiğimiz yaz aylarında Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla saldırıya uğradı. Kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçtı. Durum polis ve sağlık ekiplerine Haber verildi. Bir kurşunun atardamarını parçaladığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olay yerine gelerek müdahale eden doktorlara, "Lütfen beni kurtarın" dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

Bir dönem Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını da yapan Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü Murat Bilmez ise tedaviye alındı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

ECE'YE ULAŞAMIYORUZ

Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali, Ece Erken'e ulaşamadıklarını ancak annesi Nurhan Serpici ile konuştuğunu söyledi. Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii." ifadelerini kullandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken’den ilk paylaşım geldi! O geceyi anlattı: Katilleri bulunsun

İLK PAYLAŞIM

Eşinin ani ölümünün ardından derin bir sessizliğe gömülen ve telefonlara yanıt vermeyen Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.