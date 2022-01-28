Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

APAR TOPAR ECE'Yİ ÇIKARMIŞLAR

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim.' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13'e kadar iletişimde kalmışlar. En son 'Şafak geliyorum' demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik... Ece 15 dakikada 7 kere aramış. Sonra sürücü Ece'yi arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. 'Şafak abi de vuruldu onu başka bir hastaneye götürüyorlar ama Şafak abi çok iyi' diyor."