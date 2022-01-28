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Haberler Galeri Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucunun yanına eski mesai arkadaşları Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto koştu. Son durumu hakkında bilgi veren Balı, Ece Erken'in eşinin öldürüldüğü anı izlediğini söyledi. Ünlü sunucunun Mahmutyazıcıoğlu'na, 'gitme' dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 10:54
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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE…

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince dizlerinin üzerine çöktü; telefonla görüntüyü yakınlaştırdı, kocasını sevdi eliyle ve sadece 'yapayalnız, kimse yok' dedi. Çok az, çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Bali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

APAR TOPAR ECE'Yİ ÇIKARMIŞLAR

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim.' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13'e kadar iletişimde kalmışlar. En son 'Şafak geliyorum' demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik... Ece 15 dakikada 7 kere aramış. Sonra sürücü Ece'yi arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. 'Şafak abi de vuruldu onu başka bir hastaneye götürüyorlar ama Şafak abi çok iyi' diyor."

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…

"NE KOCAMI GÖRDÜM NE SESİNİ DUYDUM"

"Hatta Ece 'sakat kalsa da ben bakarım kocama' diye düşünüp hastaneye gidiyor. Erken o anları "Tam ben girerken, hastaneden çıkanlar hastayı kaybettik' dediler. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum.' dedi. En son mesajı bu! Apar topar Ece'yi çıkarmışlar hastaneden" şeklinde konuştu.