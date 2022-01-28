28 Ocak 2022, Cuma
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı görüntülerini izledi! Dizlerinin üstüne çöküp…
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucunun yanına eski mesai arkadaşları Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto koştu. Son durumu hakkında bilgi veren Balı, Ece Erken'in eşinin öldürüldüğü anı izlediğini söyledi. Ünlü sunucunun Mahmutyazıcıoğlu'na, 'gitme' dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 10:54
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7