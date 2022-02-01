Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken’den yürek yakan paylaşım!

"ÖYLE İÇTEN Kİ YÜREĞİMİN EN DERİNİNDEKİ YERİN…"

Ünlü sunucudan son olarak yürek burkan bir paylaşım geldi. Erken, paylaşımında "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.