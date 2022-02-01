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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken'den yürek yakan paylaşım!
Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay önce dünya evine girdiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ece Erken sosyal medya hesabı üzerinden yürek sızlatan bir paylaşım yaptı. Erken'in paylaşımı boğazları düğümledi. Öte yandan Ece Erken ambulansın geliş süresiyle ilgili isyan etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Erken'in isyanına geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.02.2022 15:22Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 15:22