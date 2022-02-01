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Haberler Galeri Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken'den yürek yakan paylaşım!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken'den yürek yakan paylaşım!

Ünlü sunucu Ece Erken'in 7 ay önce dünya evine girdiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ece Erken sosyal medya hesabı üzerinden yürek sızlatan bir paylaşım yaptı. Erken'in paylaşımı boğazları düğümledi. Öte yandan Ece Erken ambulansın geliş süresiyle ilgili isyan etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Erken'in isyanına geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 15:22
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken’den yürek yakan paylaşım!

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen günlerde İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken’den yürek yakan paylaşım!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de gerçekleştirilen cenaze töreninin akabinde defnedildi.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken’den yürek yakan paylaşım!

ELİNDE FOTOĞRAFLA GELDİ

Ece Erken, yedi ay önce evlendiği eşinin cenazesine elinde fotoğrafla geldi.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken’den yürek yakan paylaşım!

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Eşinin tabutuna sarılarak ağlayan Erken, güçlükle ayakta durdu.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesinin ardından Ece Erken’den yürek yakan paylaşım!

"ÖYLE İÇTEN Kİ YÜREĞİMİN EN DERİNİNDEKİ YERİN…"

Ünlü sunucudan son olarak yürek burkan bir paylaşım geldi. Erken, paylaşımında "Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarası yok, çıkası yok, çıkarasım yok" ifadelerini kullandı.