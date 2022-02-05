Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kim?

Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı.Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

TV8'den ayrıldıktan sonra Beyaz TV'ye geçiş yaptı. Beyaz TV'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.