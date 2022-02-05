Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kim?
Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kim? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi. Arama motorlarında Mehtap Özkan kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kimdir? Haber spikeri Mehtap Özkan ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin dünyaevine girdi. Bu gelişmenin ardından Mehtap Özkan kimdir sorusunun cevabı da merak ediliyor.
MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?
Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Mehtap Özkan ilk olarak Kanal B'de stajyerlik yaparak mesleğe adım attı.
Sunuculuğunun yanında aynı zamanda oyunculuğu da bulunan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimler aldı.
Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı.Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.
TV8'den ayrıldıktan sonra Beyaz TV'ye geçiş yaptı. Beyaz TV'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.
Bir süre Beyaz TV'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk TV'de çalışmaya başladı. Halk TV'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.
Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Şuan Habertürk kanalındaki görevine devam eden Özkan, burada haber bültenlerini sunarak spikerlik kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.
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