Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

Son dakika! Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Eşi 65 bin lira uğruna öldürülen Erken, günler sonra ilk defa objektiflere yakalandı. Konuşmakta ve ayakta durmakta zorlandığı görülen Erken, "Sadece katiller yakalansın, cezalarını çeksinler" dedi. Sunucunun mont detayı ise boğazları düğümledi. İşte son dakika haberinin detayları….

Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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