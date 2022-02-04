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Haberler Galeri Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

Son dakika! Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Eşi 65 bin lira uğruna öldürülen Erken, günler sonra ilk defa objektiflere yakalandı. Konuşmakta ve ayakta durmakta zorlandığı görülen Erken, "Sadece katiller yakalansın, cezalarını çeksinler" dedi. Sunucunun mont detayı ise boğazları düğümledi. İşte son dakika haberinin detayları….

Giriş Tarihi: 04.02.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 12:36
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Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

Ünlü sunucu Ece Erken, eşinin cinayete kurban gitmesinin ardından oldukça zor günler geçiriyor.

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Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

Erken, ilaçlarla ayakta durabiliyor.

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Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

DOKTORLARI BİLE DİNLEMİYOR

Yakınlarının sürekli yanında olduğu Ece Erken, doktorlarının uyarılarını dahi dinlemiyor.

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Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

EŞİ İÇİN MEVLİT OKUTTU

Ailesinin desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışan sunucu, eşi için yarın Hz. Yuşa Tepesi'ndeki camide mevlit okuttu.

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Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü! Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ece Erken'i sevenleri yalnız bırakmadı. Demet Akalın, Seren Serengil ve Bircan Bali, Erken'e destek oldu.