Başkan Erdoğan: Turpların büyükleri heybede! Panikle yargı mensuplarını tehdit ediyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişiye rahmet diledi.

Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olmasının yürek yangınını daha da artırdığını dile getiren Erdoğan, aralarında bizzat tanıdıkları eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu aile fertlerinin vefat ettiğini hatırlattı.

Geçen hafta çarşamba günü Bolu'ya gittiklerini anımsatan Erdoğan, cenazeleri dualarla ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladıklarını söyledi.

Hayatını kaybedenlerden geriye bir ömür boyu ince ince kanayacak koca bir iç yarası, gönül kırgınlığı kaldığına işaret eden Erdoğan, yakınlarını kaybeden ailelerle dayanışmayı göstermek, millet olarak acıyı beraberce yaşamak amacıyla bir günlük milli yas ilan ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, daha önceki facialarda ve afetlerde olduğu gibi Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletin birbirine kenetlendiğini, acıyı yüreğinde hissettiğini belirtti.

Edepten, adaptan, ahlaktan, bu milletin değerlerinden nasibini almayan kimi kendini bilmezlerin dışında 85 milyonun tasada bir, beraber, her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye ilk günden itibaren büyük özen gösterdik. Bir haftadır ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek, artık itham ve iftira boyutlarına varan çığlık ve çirkinliklerine ısrarla kulaklarımızı tıkadık. Mecbur kalmadıkça ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu süfli münakaşalardan özellikle uzak durduk, özellikle imtina ettik. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisiyle kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti. Kayıplarının acısıyla yürekleri Kerbela çölüne dönmüş ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler. Çıkıp bir nedamet cümlesi kurmak, acılı ailelerimizi teskin etmek, yargının ve devletin ilgili kurumlarının görevini yapmasını beklemek yerine telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir taaccüp, teessür ve teessüfle takip ettiğimiz bu pespayeliklerine rağmen duruşumuzu yine bozmadık."

"GEREKLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALARIN SÜRATLE BAŞLATILMASINI SAĞLADIK"

Bolu Kartalkaya'da bir otelde gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi ulaşır ulaşmaz hiç vakit kaybetmeden devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin süratle ilk müdahaleleri yaptığını kaydetti.

Erdoğan, Bolu'nun yanı sıra çevre illerden itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiğini, çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel katıldığını aktardı.

İlgili bakanları da çalışmaları sevk ve koordine etmek üzere Kartalkaya'ya gönderildiklerini hatırlatan Erdoğan, yaralanan 51 kişinin Bolu ve diğer illerdeki sağlık kuruluşlarına intikalinin süratle gerçekleştirildiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yakınları vefat eden ve yangından olumsuz etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek verdiğini ifade eden Erdoğan, evlatlarını, yakınlarını, sevdiklerini zamansız bir şekilde kaybeden, yangından kurtulsalar bile büyük bir şok yaşayan vatandaşlara bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptıklarını ve yapacaklarını vurguladı.

Erdoğan, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekli adli ve idari soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladıklarını kaydetti.

Cumhuriyet savcılarının ve farklı bakanlıklardan 8 başmüfettişin çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürdüğünün altını çizen Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden farklı branşlarda alanlarında ülkenin en yetkin isimlerinden oluşan 7 öğretim üyesiyle bir idare hukuku profesörünün yer aldığı 8 kişilik bir heyet kurulduğunu, bu ekibin de çalışmalarına çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

"SKANDALIN ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURULMALIDIR"

Erdoğan, ilk etapta 9 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, ifadeler verildikçe soruşturmanın daha da derinleştirilerek ve genişletilerek gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini aktardı.

Başkan Erdoğan, aralarında Grand Kartal Oteli sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının ve bazı üst düzey belediye yetkililerinin olduğu 19 kişinin tutuklandığını, 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini vurguladı.

Erdoğan, şu ifadelere ye verdi:

"Başmüfettişlerin yaptığı ilk incelemeler neticesinde otelin yangın algılama sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, iş yerinde olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, iş yeri yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı, otelde olası bir yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

Bunlar ve diğer noksanlar soruşturmayı yürüten makamlarla paylaşılmıştır. Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekemmül ettirince hazırlıkları, raporları yargıya arz edecektir. Burada dikkati çeken husus şudur, müfettişlerin tespitleriyle otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvaazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor, büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine sebep olmuştur. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir."

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Acılı ailelerimiz başta olmak üzere milletimin her bir ferdinin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum; 78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız, yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat da bu yöndedir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, cazgırlıkla, mugalatayla, laf cambazlıklarıyla kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.

"Ekran ekran dolaşıp, 'şecaat arz ederken sirkatin söyleyen' vicdansızlar ne yaparsa yapsın, millete hesap vermekten kurtulamayacak." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir." dedi.

Adaletin mutlaka tecelli edeceğini vurgulayan Erdoğan, böylece vicdanların teskin olacağını, yaraların kabuk bağlayacağını, ailelerin yüreklerindeki ateşin bir nebze olsun düşeceğini dile getirdi.

Erdoğan, her şeyin farkında olduklarına işaret ederek, güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutlarına sarılan annelerin, babaların, kardeşlerin beklentilerini iyi bildiklerini kaydetti.