Başkan Erdoğan: Turpların büyükleri heybede! Panikle yargı mensuplarını tehdit ediyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. | Fotoğraf: AA

"DEMOKRASİMİZİN BİR AN ÖNCE YAPICI VE SAĞLIKLI BİR MUHALEFETE KAVUŞMASI, EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Erdoğan, Türkiye'nin ve demokrasinin en büyük sorununu, "vizyonsuz, programsız, plansız, tembel, dedikoduyu siyaset sanan bir muhalefete" ülkenin mahkum olmasının oluşturduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe girişimlerinden Gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, egemenliğimizi ve ekonomimizi hedef alan nice sinsi girişimlerden deprem felaketine kadar neredeyse her konuda kendi ülkesi ve milletine karşı olanların yanında saf tutan, bundan da zerre kadar hicap duymayan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşması, en büyük temennimizdir. Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır. Bunun değerlendirilmesini, aziz milletizin irfanına havale ediyorum. Yakınlarını kaybeden acılı ailelerimize Allah'tan tekrar sabrıcemil diliyorum, tedavileri devam eden 4 kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm siyasetçilere, medya mensuplarına ve aziz milletimin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Telefonla arayarak veya mesaj göndererek taziyelerini ileten dost ve kardeş ülkelerin liderlerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha, Rabb'im aziz milletimize bu acıları yaşatmasın, diyorum."

"GENÇLERE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE GÖREV VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan 8. Olağan Kongre maratonunda hızla finale doğru yaklaştıklarını hatırlatarak, ilçe kongrelerini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Hafta sonu itibarıyla 73 il kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, pazartesi günü de AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ni "Gençliğinle Türkiye'ye yön ver" sloganıyla Ankara'da muhteşem bir atmosferde icra ettiklerini dile getirdi.

Bayrak değişimine gittikleri kongrede, 4 yıldır bu görevi başarıyla yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın nöbeti, Yusuf İbiş'e devrettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eyyüp Kadir kardeşimin şahsında yaş haddi ile Gençlik Kollarımızdan mezun ettiğimiz tüm İl Gençlik Kolları başkanlarımıza, Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize, tüm AK Gençlik ekibimize, emekleri ve gayretleri için teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını deruhte eden Yusuf İbiş kardeşime ve ekibine de Mevla'dan üstün başarılar temenni ediyorum. Hem ülkemizin hem de partimizin geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin önlerini açmaya, siyasette gençlere daha fazla sorumluluk ve görev vermeye inşallah devam edeceğiz.

Sokaklarımızı karıştırmaya, gençlerimizi birbirine düşürmeye, Gezi olayları vari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde, başta AK Gençlik olmak üzere tüm gençlerimizden üstat Necip Fazıl'ın şu hikmet ve özgüven dolu sözlerine kulak vermelerini özellikle rica ediyorum. Sizlerden 'zaman bendedir, mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik olmanızı, zifiri karanlıkta ak sütün içerisindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik olmanızı, 'Kim var?' diye seslenince sağına soluna bakınmadan fert fert 'Ben varım.' cevabını veren, dava ahlakına sahip gençler olmanızı bekliyor, milletimize böyle bir gençlik nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum. Ülkemizde sosyal barışımızın korunması, iç huzurumuzun güçlendirilmesi, milletçe ebedi kardeşliğimizin yüceltilmesi noktasında AK Gençliğin öncü ve örnek olmaya devam edeceği inancındayım. "

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin kongre sürecinde bu hafta sonu 7 il kongresini daha tamamlayacaklarının bilgisini vererek, pazar günü İstanbul Kadın Kollarının kongresini, 5 Şubat Çarşamba günü de Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu safhayı, 8 Şubat'ta yapacakları İstanbul İl Kongresi ile tamamlayacaklarını, ardından 23 Şubat'taki Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarını bildiren Erdoğan, "Büyük Kongremizde milletimizin huzuruna yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon, kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz. Kongre maratonumuzu alnımızın akıyla neticelendirdikten sonra inşallah tüm enerjimizi, vaktimizi ve kapasitemizi millete meydanlarda verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye teksif edeceğiz."

"CHP BİZLE AYNI SIKLETTE DEĞİL"

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın alternatifi olması gereken muhalefetin, ne program ne kavrayış ne hazırlık ne zihniyet itibarıyla kendileriyle aşık atacak, yarışacak, kantara çıkacak sıklette olduğunu söyledi.

Muhalefetin gündeminde milletin derdinin, sorununun, sıkıntısının olmadığını dile getiren Erdoğan, "Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi ikballeri, kendi gelecekleri. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor, kulakları duymuyor." diye konuştu.

"Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı'na en büyük, en insafsız, en şedit dayağı daha iki sene önce uğruna göz yaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski Genel Başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir başka gerçek şudur; hemen her gün bir yenisi patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buz dağının sadece görünen kısmını temsil etmektedir ama ne yapsalar boş, mızrak artık çuvala sığmıyor. 'Turpların büyükleri heybede.' Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha bir çok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Bu tablo elbette bizim mesuliyetimizi daha da artırmaktadır. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp da umutsuzluğa kapılmasına, siyasetten ümitlerini kesmesine, farklı odaklara bel bağlamasına müsaade edemeyiz."

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla ter dökerek muhalefetin eksiğini de kapatmaları gerektiğinin, bu nedenle grubundaki milletvekillerinden daha fazla çaba beklediğinin altını çizdi.