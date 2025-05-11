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Milyoner'de heyecan dolu anlar: 500 bin TL'lik Türkiye sorusu damga vurdu!

Ekranların en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Birbirinden eğlenceli yarışmacıların katıldığı programda bugün Türkiye'nin üretimi sorusu yarışmanın en çarpıcı noktası oldu. Üniversite öğrencisi Yasin Erdoğan, 500 bin TL'lik soruyu açmayı başardı. Erdoğan "Türkiye" sorusunda heyecan dolu anlar yaşadı. İşte 500 bin TL'lik soru ve Milyoner'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 00:33
Milyoner’de heyecan dolu anlar: 500 bin TL’lik Türkiye sorusu damga vurdu!

Milyonların heyecanla ve severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster bu haftada izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu anların yaşandığı programda yarışmacılar ve karşılarına çıkan sorular oldukça dikkat çekti.

Milyoner’de heyecan dolu anlar: 500 bin TL’lik Türkiye sorusu damga vurdu!

Yarışmaya katılanlardan biri de Yasin Erdoğan oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Erdoğan'ın karşısına çıkan "Türkiye üretimi" sorusu yarışmaya damga vurdu.

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULACAK O SORU!

Milyoner’de heyecan dolu anlar: 500 bin TL’lik Türkiye sorusu damga vurdu!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü hazırlık sınıfında okuyan Erdoğan, Türkiye'nin ürettiği hangi üründe bir numara olmadığı sorusunda heyecan dolu anlar yaşadı. Soru üstünde dakikalarca düşünen yarışmacı 500 binlik sorunun kilidini açmadan önce tüm joker haklarını kullanan yarışmacının soruya cevap verip vermediği merak konusu oldu.

Milyoner’de heyecan dolu anlar: 500 bin TL’lik Türkiye sorusu damga vurdu!

İŞTE O SORU

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?

A- Kayısı

B- İncir

C- Çay

D- Fındık

Milyoner’de heyecan dolu anlar: 500 bin TL’lik Türkiye sorusu damga vurdu!

Yasin Erdoğan isimli yarışmacı tüm joker haklarını kullandığı için yarışmadan çekilme kararı aldı.

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