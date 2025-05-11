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Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

BİM 13-16 Mayıs tarihleri arasında satışa sunacağı yeni ürünlerle dikkat çekiyor. Elektronik ev eşyalarından akıllı saatlere, televizyonlardan elektrikli bisikletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alacak. Cep telefonu 6.250 TL, 65" Ultra HD Google TV 11.990 TL ve katlanabilir elektrikli bisiklet 25.990 TL'den satışa sunulacak ürünler arasında. İşte BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:16
Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-14-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

BİM 13-16 Mayıs tarihli aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Bu hafta ankastre setlerden valiz çeşitlerine, sürgülü aspiratörden izolasyonlu çantaya kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışta olacak. Ocak-fırın-davlumbaz seti 8.950 TL ve 9.250 TL, sürgülü aspiratör 1.350 TL, valizler ise 749 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-14-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

13 MAYIS SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 99 TL
Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 57 gr 29 TL
Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 gr 17 TL
Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 110 gr 35 TL
Torku Çilek Aromalı Çikolata Kaplamalı Bar 240 gr 65 TL
Newyorkers Kurabiye 175 gr 75 TL
Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Çilekli Bar 36 gr 13 TL

Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-14-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

Rinso Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 325 TL
Selpak Kağıt Havlu Extra Yağ Emici 95 TL
Selpak Tuvalet Kağıdı 189 TL
Hypo Klasik Çamaşır Suyu 4 kg 69,50 TL

Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-14-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

16 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Turbo Siyah Ankastre Set (Fırın, Davlumbaz, Ocak): 8.950 TL
Ayaklı Vantilatör: 999 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (Fırın, Davlumbaz, Ocak): 9.250,00 TL
Blender Seti: 1.290 TL
Mikser: 1.290 TL
Doğrayıcı: 1.250 TL
Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge ve Paspas: 6.990 TL
El Blenderı: 790 TL
Tavan Vantilatörü: 699 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL

Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-14-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL
Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL
Polosmart Işıklı Tripod 199 TL
Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL
Polosmart Akıllı Saat 599 TL
Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL

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