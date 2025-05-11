Kendini temizleyen süpürge geliyor! BİM 13-16 Mayıs 2025 aktüel ürünleri

BİM 13-16 Mayıs tarihleri arasında satışa sunacağı yeni ürünlerle dikkat çekiyor. Elektronik ev eşyalarından akıllı saatlere, televizyonlardan elektrikli bisikletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alacak. Cep telefonu 6.250 TL, 65" Ultra HD Google TV 11.990 TL ve katlanabilir elektrikli bisiklet 25.990 TL'den satışa sunulacak ürünler arasında. İşte BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi