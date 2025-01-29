Başkan Erdoğan: Turpların büyükleri heybede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Muhalefetin gündeminde ne millet var ne milletin sıkıntısı var. Varsa yoksa kendi ikbal ve gelecekleri. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir boyuta ulaştı ki cepleri dışında başka bir şeyi görmüyorlar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Ne yapsalar boş. Mızrak artış çuvala sığmıyor. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN