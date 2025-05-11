19 Mayıs ne zaman, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?

19 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve gurur içinde kutlanan bir bayram. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu özel gün, her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 2025'te bu anlamlı gün hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? Resmi kurumlar açık mı? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde…
19 Mayıs Resmi Tatil Mi?
19 Mayıs, Türkiye'deki tüm resmi tatiller gibi devlet tarafından belirlenen bir gündür. Bu tarih, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanır ve 2025'te de resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Yani, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, okullar, kamu kurumları ve bankalar dahil olmak üzere birçok yer kapalı olacak. Resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar bu günde dinlenme fırsatı bulacak.
2025 Resmi Tatil Takvimi
Bu yıl toplamda yedi resmi tatil günü bulunuyor. Bunlardan altısı hafta içine denk geliyor. İşte 2025 yılı için belirlenen resmi tatiller ve hangi günlere denk geldiği:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA
Bu tatillerin çoğu hafta içi olduğu için, çalışanlar ve öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor. 30 Ağustos'un Cumartesi gününe denk gelmesi ise tatil isteyenler için bir dezavantaj olabilir.