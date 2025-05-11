19 Mayıs ne zaman, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihtir. Her yıl coşku ve gurur içinde anılan bu özel gün, Atatürk’ün Türk gençliğine ithaf ettiği Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanıyor. 19 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilirken okulların tatil olup olmayacağı ise gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:18 PAYLAŞ ABONE OL

19 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve gurur içinde kutlanan bir bayram. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu özel gün, her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 2025'te bu anlamlı gün hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? Resmi kurumlar açık mı? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde…

A Haber Foto Arşiv 19 Mayıs Resmi Tatil Mi? 19 Mayıs, Türkiye'deki tüm resmi tatiller gibi devlet tarafından belirlenen bir gündür. Bu tarih, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanır ve 2025'te de resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Yani, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, okullar, kamu kurumları ve bankalar dahil olmak üzere birçok yer kapalı olacak. Resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar bu günde dinlenme fırsatı bulacak.