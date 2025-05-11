Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11'Ler...

İspanya La Liga'da sezonun en kritik virajlarından biri geçiliyor. Ligde zirve yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesi tüm gözler teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrilmiş durumda. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı ise futbol severlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi