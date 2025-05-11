Viral Galeri Viral Liste Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11'Ler...

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11'Ler...

İspanya La Liga'da sezonun en kritik virajlarından biri geçiliyor. Ligde zirve yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesi tüm gözler teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrilmiş durumda. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı ise futbol severlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 16:22
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11’Ler...

İspanya La Liga'da sezonun en büyük randevusu için nefesler tutuldu. Ligin 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Barselona'daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma, yalnızca üç puanı değil, zirve yarışındaki psikolojik üstünlüğü de belirleyecek.

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11’Ler...

Dev Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Barcelona - Real Madrid maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise deneyimli isim Alejandro Hernandez olacak.

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11’Ler...

Ancelotti'den Sürpriz Hamle

Karşılaşma öncesinde en çok konuşulan konulardan biri Carlo Ancelotti'nin genç yıldız Arda Güler'e forma verip vermeyeceğiydi.

İspanyol basınından gelen son bilgilere göre, Real Madrid teknik heyeti kritik maçta Arda'ya ilk 11'de şans verme kararı aldı. El Chiringuito TV'nin haberine göre, 20 yaşındaki milli futbolcu Montjuic'te ilk düdükle birlikte sahada olacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 38 maça çıkan Arda, 5 gol ve 9 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son Celta Vigo maçında attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşan genç oyuncu, formunun zirvesinde El Clasico'ya çıkıyor.

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11’Ler...

İŞTE İLK 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric García, Cubarsí, Iñigo Martinez, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Ferran, Raphinha

Real Madrid: Courtois, Lucas Vazquez, Asencio, Tchouameni, Fran Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İlk 11’Ler...

Şampiyonluk Hesapları: Fark 4 Puana Çıktı

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 13 galibiyet alan Katalan ekibi, 79 puanla liderliğini sürdürüyor. Son 4 maçını kazanan Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i ise 75 puanla 2. sırada yer alıyor. El Clasico'dan çıkacak sonuç, yalnızca puan farkını değil, sezonun gidişatını da belirleyecek.

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