Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü kutlanmaya ne zaman başladı? İşte tarihçesi...

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü, annelerin gücünü ve fedakârlığını kutladığımız Anneler Günü , hem duygusal hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu özel günün temelleri, yalnızca yakın geçmişte değil antik çağlara kadar uzanır. Anneler Günü'nün kökeni, farklı kültürlerde ve zaman dilimlerinde farklı şekillerde kutlanmış olsa da, modern anlamda kutlanmaya başlaması 20. yüzyılın başlarına dayanır.

Anneler Günü'nün kökenleri, antik Yunan ve Roma'ya kadar gider. Yunanlılar, anneliği kutsamak amacıyla Rhea adlı tanrıçayı onurlandıran festivaller düzenlerdi. Aynı şekilde, Romalılar da "Hilaria" adı verilen törenlerde annelere saygı gösterirdi. Ancak bu gelenekler, bugünkü Anneler Günü'nün kutlama biçimiyle oldukça farklıydı. Antik toplumlarda annelik, genellikle mitolojik figürlerle ilişkilendirilmişti ve annelere yönelik kutlamalar daha çok dini ritüellerle sınırlıydı.

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Modern Anneler Günü'nün Doğuşu: Anna Jarvis'in Mücadelesi

Bugünkü Anneler Günü'nün tarihi, 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına dayanır. Modern anlamda Anneler Günü'nün ortaya çıkmasına öncülük eden isim, Amerika'da Anna Jarvis'tir. 1905 yılında vefat eden annesi Ann Reeves Jarvis'in anısını yaşatmak amacıyla çalışmalar başlatan Anna, bu özel günün tüm ülke çapında kabul görmesi için büyük bir çaba sarf etti. İlk Anneler Günü etkinliği, 10 Mayıs 1908'de Batı Virginia'daki bir kilisede gerçekleştirildi. Etkinlikte, katılımcılara annelerine olan sevgilerini göstermek için çiçekler dağıtıldı.

Jarvis'in yıllarca süren çabaları sonucunda, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci Pazar gününü resmî Anneler Günü olarak ilan etti. Bu karar, hızla diğer ülkelere yayılarak, günümüz dünyasında yaygın bir kutlama halini aldı.