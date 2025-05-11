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Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile barış görüşmelerinin 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz şekilde yeniden başlatılması yönündeki teklifi, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok ülkede önde gelen gazeteler ve haber ajansları, Türkiye'nin diplomatik rolünü öne çıkararak haberi manşetlerine taşıdı. İşte Putin'in İstanbul önerisinin dünya basınında nasıl karşılık bulduğuna dair öne çıkan başlıklar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 16:09
Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşına çözüm bulmak amacıyla, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan ve ön koşulsuz barış görüşmeleri yapılmasını önerdi.

Öneri ve İstanbul'un barış yolundaki konumu dünya basınının da ilgi odağı oldu.

İşte manşetler...

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Associated Press (AP): "Putin'den İstanbul'da 'Ön Koşulsuz Görüşme' Teklifi"

Amerikan haber ajansı AP, Putin'in önerisini "önemli bir diplomatik hamle" olarak tanımladı. Haberde, Türkiye'nin daha önce de 2022 yılında İstanbul'da yürütülen barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Ayrıca, Moskova'nın Batı'yı önceki süreçteki başarısızlıkların sorumlusu olarak gördüğüne dikkat çekildi. AP'ye göre Putin, "Batı'nın müdahalesi olmasa, Kiev taslak anlaşmayı imzalamıştı" mesajını veriyor.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Al Jazeera: "Putin, İstanbul'da doğrudan görüşme önerdi"

Al Jazeera, Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan görüşme önerisinde bulunduğunu ve bu teklifin, Avrupa liderlerinin 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısının ardından geldiğini belirtti.

Haberde, Putin'in bu teklifiyle kalıcı barış ve çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını hedeflediği ifade edildi.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

BBC (İngiltere): "Putin'den Avrupa'nın Ateşkes Çağrısına Yanıt: İstanbul'da Doğrudan Görüşme Önerisi"

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Putin'in teklifini Avrupa liderlerinin artan ateşkes baskısına doğrudan bir yanıt olarak değerlendirdi. Haber analizinde, Türkiye'nin çatışmanın başından bu yana barışın inşasında "nadir bulunan tarafsız aktörlerden biri" olduğu vurgulandı. İstanbul'un bir kez daha "diplomatik merkez" haline gelmesi ihtimali öne çıkarıldı.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

The Guardian: "Putin, Avrupa'nın ateşkes talebini reddetti"

İngiliz The Guardian gazetesi, Putin'in Avrupa liderlerinin 30 günlük ateşkes talebini reddettiğini ve bunun yerine İstanbul'da ön koşulsuz görüşme teklif ettiğini yazdı. Haberde, Avrupa liderlerinin Ukrayna'nın yanında durduğu ve Rusya'nın barışın önündeki tek engel olduğu vurgulandı.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

The Kyiv Independent (Ukrayna): "Putin, Zafer Günü'nde Ateşkesi Uzatmadı, İstanbul'da Görüşme Çağrısı Yaptı"

Ukrayna merkezli bağımsız medya kuruluşu The Kyiv Independent, Putin'in önerisini şüpheyle karşıladı. Haberde, Kremlin'in üç günlük geçici ateşkesi sürdürmeye yanaşmadığı, ancak diplomatik görüntü verme çabası içinde olduğu belirtildi. Gazete, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin "önce tam ateşkes, sonra müzakere" duruşunu ön planda tuttu.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

SBS News (Avustralya): "Putin, Ateşkesi Reddetti, İstanbul'da Görüşme Teklif Etti"

Avustralya'nın önde gelen medya kuruluşlarından SBS News, Putin'in Avrupa'nın 30 günlük ateşkes talebini reddettiğini, ancak Türkiye üzerinden alternatif bir müzakere kapısı açtığını yazdı. Haberde, Erdoğan yönetiminin diplomasiye verdiği destek hatırlatılarak, İstanbul'un bu rol için "stratejik olarak doğru adres" olduğu belirtildi.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Euronews (Avrupa): "Putin, İstanbul'da Doğrudan Görüşme Çağrısı Yaptı"

Avrupa merkezli Euronews ise gelişmeyi "Moskova'nın yeni barış stratejisi" başlığıyla duyurdu. Putin'in önerisinin, Türkiye'nin uluslararası diplomaside yeniden kilit rol oynadığı bir süreci başlatabileceği belirtildi.

Euronews ayrıca, önceki görüşmelerde Batı'nın etkisiyle Kiev'in geri adım attığını savunan Rus tezlerine de yer verdi.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Xinhua (Çin): "Putin, Barış Görüşmeleri İçin Türkiye'yi Adres Gösterdi"

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Putin'in İstanbul önerisini "kararlı bir diplomasi hamlesi" olarak nitelendirdi. Haberde, Rusya'nın savaşın çözümü için yeni bir pencere açmak istediği belirtilirken, Çin'in de Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını desteklediği hatırlatıldı.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

NPR: "Putin, ön koşulsuz görüşme önerdi"

Amerikan NPR, Putin'in İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme önerisinde bulunduğunu ve bu teklifin, Avrupa liderlerinin 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısının ardından geldiğini yazdı. Haberde, Putin'in bu görüşmelerde ateşkesin de ele alınabileceğini belirttiği ifade edildi.

Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

The Wall Street Journal (ABD): Batının Diplomatik Hezimetlerinden Biri! Türkiye'de Masaya Dönmeye Hazır"

WSJ, Avrupa liderlerinin 30 günlük ateşkes talebi ve yeni yaptırım tehditlerinin ardından Putin'in stratejik bir hamleyle Türkiye'yi yeniden müzakere merkezi olarak önerdiğini belirtti.

Gazete, İstanbul'da 2022'de paraflanan anlaşmanın başarısız olmasını da "Batı'nın diplomatik hezimetlerinden biri!" olarak yorumladı.