11 Mayıs 2025, Pazar
Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile barış görüşmelerinin 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz şekilde yeniden başlatılması yönündeki teklifi, uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok ülkede önde gelen gazeteler ve haber ajansları, Türkiye'nin diplomatik rolünü öne çıkararak haberi manşetlerine taşıdı. İşte Putin'in İstanbul önerisinin dünya basınında nasıl karşılık bulduğuna dair öne çıkan başlıklar...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 16:09