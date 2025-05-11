Putin’in İstanbul çağrısı dünya basınında: Müzakere önerisi manşetlerde

Associated Press (AP): "Putin'den İstanbul'da 'Ön Koşulsuz Görüşme' Teklifi"

Amerikan haber ajansı AP, Putin'in önerisini "önemli bir diplomatik hamle" olarak tanımladı. Haberde, Türkiye'nin daha önce de 2022 yılında İstanbul'da yürütülen barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Ayrıca, Moskova'nın Batı'yı önceki süreçteki başarısızlıkların sorumlusu olarak gördüğüne dikkat çekildi. AP'ye göre Putin, "Batı'nın müdahalesi olmasa, Kiev taslak anlaşmayı imzalamıştı" mesajını veriyor.