Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru takvimi 2025

Destekten Kimler Faydalanabilir?

Desteklemeye hak kazanmak için buzağı ya da malakların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması, doğum bilgilerinin eksiksiz girilmiş bulunması ve destekleme yılı içerisinde Türkiye'de doğmuş olması gerekiyor. Aynı zamanda, hayvanların en az 120 gün yaşamış olması ve zorunlu aşılarının yapılarak VETBİS sistemine işlenmiş olması şart koşuluyor.