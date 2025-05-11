Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru takvimi 2025
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı desteklemek amacıyla her yıl çiftçilere sağlanan buzağı ve malak destek ödemeleri, 2025 yılında da iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. Birinci dönem başvurularını tamamlayan üreticiler, desteklerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ederken, nisan ayında başlayan ikinci dönem başvuru süreci de devam ediyor. Peki ikinci dönem başvuruları ne zaman sona erecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 17:16