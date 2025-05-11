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Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru takvimi 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı desteklemek amacıyla her yıl çiftçilere sağlanan buzağı ve malak destek ödemeleri, 2025 yılında da iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. Birinci dönem başvurularını tamamlayan üreticiler, desteklerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ederken, nisan ayında başlayan ikinci dönem başvuru süreci de devam ediyor. Peki ikinci dönem başvuruları ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 17:16
Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru ekranı ve takvimi 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak ödenen buzağı ve malak destekleri için ikinci dönem başvuru süreci başladı. Yetiştiricilerin merakla beklediği destek ödemelerinde gözler bakanlığa çevrilmişken, ilk dönem başvurusunu tamamlayanlar için de ödeme takvimi yakından takip ediliyor.

Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru ekranı ve takvimi 2025

İkinci Dönem Başvuruları 16 Haziran'a Kadar Sürecek

Buzağı ve malak desteğinde 2. dönem başvuruları 7 Nisan itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru süreci 16 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda her iki destekleme dönemine ilişkin başvuru yapmış olan yetiştiriciler, tekrar başvuru yapmalarına gerek kalmadan sistemde kayıtlı sayılacak.

Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru ekranı ve takvimi 2025

Destekten Kimler Faydalanabilir?

Desteklemeye hak kazanmak için buzağı ya da malakların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması, doğum bilgilerinin eksiksiz girilmiş bulunması ve destekleme yılı içerisinde Türkiye'de doğmuş olması gerekiyor. Aynı zamanda, hayvanların en az 120 gün yaşamış olması ve zorunlu aşılarının yapılarak VETBİS sistemine işlenmiş olması şart koşuluyor.

Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru ekranı ve takvimi 2025

Ödemeler, Hayvancılık Destekleme Sistemi (HDS) veri tabanına girilen bilgilerin ardından, buzağı ya da malağın doğduğu işletmenin sahibine yapılıyor.

Buzağı desteği başvuru şartları neler? 2. dönem buzağı desteği başvuru ekranı ve takvimi 2025

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılıyor?

Yetiştiriciler, buzağı desteği için bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne yazılı dilekçeyle başvurabiliyor. Tarımsal örgütlere üye olanlar ise işlemlerini, üyesi oldukları birlik veya kooperatifler aracılığıyla tamamlayabiliyor.

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