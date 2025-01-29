Başkan Erdoğan: Türkiye tarihe mührünü vurmaktadır! Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Suriye’den Filistin’e bölgede tarih yeniden yazılmaktadır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Dünyanın kalbi olan Afro-Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye’dir. Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da def ettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir." dedi.

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