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Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek? 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında liselerdeki eğitim süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanayi ve ticaret sektörlerindeki eleman ihtiyacına dikkat çeken Tekin, lise eğitiminin süresiyle ilgili bir düzenleme yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Bu açıklama eğitim sisteminde değişiklik arayışında olanlar için merak uyandırdı. Peki lise eğitimi kısalacak mı? Yeni düzenleme nasıl şekillenecek? İşte konuya dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:31
Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?

2012 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmişti. Ancak son dönemde, özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinde nitelikli eleman ihtiyacının artmasıyla birlikte, liselerde eğitim süresine yönelik yeni düzenlemeler gündeme gelmeye başladı. Bakan Yusuf Tekin, bu konuda önemli açıklamalarda bulunarak, mevcut sistemde değişiklik olabileceğinin sinyallerini verdi. Peki liselerde zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Hangi eğitim modelleri öne çıkıyor?

Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?

Yeni Düzenleme Yolda mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında liselerdeki eğitim süresine dair çeşitli öneriler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sanayi ve ticaret sektörlerinin artan nitelikli eleman taleplerine dikkat çeken Tekin, eğitim süresi konusunda yapılan önerileri değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Tekin, bu önerilerin uzlaşıya varılması durumunda, konuya ilişkin bir kararın Kabine toplantısında gündeme gelebileceğini ifade etti.

Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?

3+1 Eğitim Modeli: 12. Sınıf İsteğe Bağlı

Liselerde eğitim süresiyle ilgili öne çıkan ilk model, 3+1 Eğitim Sistemi. Bu modelde, zorunlu eğitim süresi 3 yıl olarak belirleniyor. Öğrencilere, 11. sınıfın sonunda diploma verilecek.

Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?

12. sınıf ise öğrencilerin tercihlerine göre üniversiteye hazırlık için isteğe bağlı olacak. Bu model öğrencilerin eğitim süreçlerini hızlandırmayı hedeflerken, üniversiteye hazırlık isteyenler için de esneklik sunmayı amaçlıyor.

Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?

2+2 Eğitim Sistemi: Mesleki Eğitim Vurgusu

Bir diğer önerilen model ise 2+2 Eğitim Sistemi. Bu sistemde zorunlu eğitim süresi 2 yıl olarak belirleniyor. 2 yılın ardından isteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim alma imkanı tanınıyor.

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