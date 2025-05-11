Lise eğitimi 3 yıla mı düşecek, kaç yıl olacak? 3+1, 2+2 ve yaş modeli nedir, ne demek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında liselerdeki eğitim süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanayi ve ticaret sektörlerindeki eleman ihtiyacına dikkat çeken Tekin, lise eğitiminin süresiyle ilgili bir düzenleme yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Bu açıklama eğitim sisteminde değişiklik arayışında olanlar için merak uyandırdı. Peki lise eğitimi kısalacak mı? Yeni düzenleme nasıl şekillenecek? İşte konuya dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi