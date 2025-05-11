Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Finalin Adresi Atina

2024-2025 sezonunun şampiyonu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'da belirlenecek. Dört takımın yer aldığı Final Four organizasyonunda Galatasaray'ın yanı sıra ev sahibi AEK ile İspanya'dan Tenerife ve Unicaja Malaga da mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde karşılaştığı Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Diğer yarı finalde ise Unicaja Malaga ile AEK karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 71-65 kazanan İspanyol temsilcisi, final biletini alan taraf oldu.