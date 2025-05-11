Viral Galeri Viral Liste Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Final Four finalinde İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşacak. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği bu dev mücadele hem Avrupa arenasındaki prestij hem de kupaya uzanma hedefi açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:43
Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük kupası sahibini buluyor. Avrupa arenasında zafere sadece bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, Final Four finalinde İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşacak. Atina'daki dev final sadece bir kupa mücadelesi değil aynı zamanda Türk basketbolu adına tarihi bir viraj niteliği taşıyor.

Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Finalin Adresi Atina

2024-2025 sezonunun şampiyonu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'da belirlenecek. Dört takımın yer aldığı Final Four organizasyonunda Galatasaray'ın yanı sıra ev sahibi AEK ile İspanya'dan Tenerife ve Unicaja Malaga da mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde karşılaştığı Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Diğer yarı finalde ise Unicaja Malaga ile AEK karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 71-65 kazanan İspanyol temsilcisi, final biletini alan taraf oldu.

Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Dev Final Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği Galatasaray - Unicaja Malaga final maçı, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final mücadelesi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve karşılaşma TİVİBU SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Yolculuğu: Zorlukları Aşarak Finale

Galatasaray, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi serüvenine D Grubu'nda başladı. Grup aşamasını 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, play-in turunda Fransız ekibi Saint-Quentin'i 2-1'lik seriyle geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16'da J Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 6 maçta 4 galibiyet elde etti ve yine grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çekya temsilcisi Nymburk karşısında oynadığı iki maçı da açık farkla kazanan temsilcimiz, Final Four'a emin adımlarla geldi. Yarı finalde güçlü rakibi Tenerife'yi 90-80 mağlup eden Cimbom, Avrupa'da finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?

Unicaja Malaga Finalde: Kusursuz Performans

Galatasaray'ın finaldeki rakibi Unicaja Malaga ise sezona B Grubu'nda başladı ve 6'da 6 yaparak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Aynı zamanda Galatasaray'ın da yer aldığı J Grubu'nu 5 galibiyetle zirvede tamamlayan İspanyol ekibi, çeyrek finalde Reggio Emilia'yı rahat bir şekilde eledi.

Final Four yarı finalinde ev sahibi AEK karşısında zaman zaman zor anlar yaşasa da sahadan 71-65 galip ayrılan Unicaja, finale adını yazdırmayı başardı. Son yıllarda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Malaga temsilcisi, kupanın en güçlü favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

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