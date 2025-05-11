Galatasaray - Unicaja Malaga basket maçı saat kaçta? Galatasaray Malaga maçı hangi kanalda?
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Final Four finalinde İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşacak. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği bu dev mücadele hem Avrupa arenasındaki prestij hem de kupaya uzanma hedefi açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:43