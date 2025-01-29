Başkan Erdoğan: Yükümüz ağır yolumuz uzundur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Değişmeyen gündemimiz afet bölgesi" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Milletimizin gözü ve kulağı bizdedir. Ne yapılacaksa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Bu milletin sorunlarını çözeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan afet böglesinde yapılanları gözler önüne seren bir video izletti.

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