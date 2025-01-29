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Başkan Erdoğan’dan otel yangını açıklaması: Ana muhalefet iftiralara başladı

Başkan Erdoğan’dan otel yangını açıklaması: Ana muhalefet iftiralara başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 12:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolu'daki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yangın meselesini günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye büyük özen gösterdik.Bir haftadır ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek artık itham ve iftira boyutlarına varan çığlık ve çirkinliklerine ısrarla kulaklarımızı tıkadık. Mecbur kalmadıkça ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu süfli münakaşalardan özellikle uzak durduk özellikle imtina ettik. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisi ile kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağı çekti." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan otel yangını açıklaması: Ana muhalefet iftiralara başladı
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