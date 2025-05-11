Hurda Teşviki Meclis'ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?
Hurda araç sahipleri için uzun süredir beklenen kritik düzenleme Meclis gündemine taşındı. 2000 yılı ve öncesine ait araçları kapsayan yeni teklif, yasalaşması halinde milyonlarca vatandaşa sıfır kilometre araç alımında ÖTV muafiyeti sağlayacak. Hem çevreci dönüşümü teşvik etmeyi hem de yerli otomotiv sektörünü desteklemeyi amaçlayan düzenleme, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilerek ekonomiye geri kazandırılmasını hedefliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 14:43