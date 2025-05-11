Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Hem Sosyal Refah Hem Yerli Üretim

Destek programı, yalnızca ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda yerli otomobil pazarını da canlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yalnızca yerlilik statüsüne sahip sıfır araçlar destek kapsamında olacak.

Bu tercihle hem Togg gibi yerli markaların satışlarının artırılması hem de binek araç yaş ortalamasının düşürülmesi planlanıyor. Uzmanlar bunun doğrudan karbon salınımını azaltacağına dikkat çekiyor.