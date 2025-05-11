Viral Galeri Viral Liste Hurda Teşviki Meclis'ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Hurda Teşviki Meclis'ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Hurda araç sahipleri için uzun süredir beklenen kritik düzenleme Meclis gündemine taşındı. 2000 yılı ve öncesine ait araçları kapsayan yeni teklif, yasalaşması halinde milyonlarca vatandaşa sıfır kilometre araç alımında ÖTV muafiyeti sağlayacak. Hem çevreci dönüşümü teşvik etmeyi hem de yerli otomotiv sektörünü desteklemeyi amaçlayan düzenleme, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilerek ekonomiye geri kazandırılmasını hedefliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 14:43
Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Devlet, otomobil sahibi olmakta zorlanan aileler için düğmeye bastı. Özellikle dar gelirli, çok çocuklu ailelerin yüzünü güldürecek yeni destek programı kamuoyuyla paylaşıldı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", hem otomobilde yerlilik oranını artırmayı hem de sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyor.

Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Hurda Teşviki ve ÖTV Desteği Gündemde

Bir süredir kamuoyunda beklenti yaratan hurda teşviki ve ÖTV indirimi için 2025 yılı önemli gelişmelere sahne oluyor. Meclis gündeminde takip edilen yeni düzenlemelerle birlikte özellikle sıfır araç alacaklara yönelik ciddi avantajlar sağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede açıklanan "İlk Arabam" destek programı, yerli üretim araçları kapsayacak şekilde kurgulandı.

Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Kimler Faydalanabilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülecek destek paketinden 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler faydalanabilecek.

Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Programın odağında, dar gelirli grupların otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak uzun vadeli finansman olanakları yer alıyor. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre destekten yararlanabilmek için ayrıca belirli bir gelir tavanı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.

Hurda Teşviki Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İlk arabam desteği ile ÖTV indirimi çıktı mı, hangi araçlar alınabilir?

Hem Sosyal Refah Hem Yerli Üretim

Destek programı, yalnızca ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda yerli otomobil pazarını da canlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yalnızca yerlilik statüsüne sahip sıfır araçlar destek kapsamında olacak.

Bu tercihle hem Togg gibi yerli markaların satışlarının artırılması hem de binek araç yaş ortalamasının düşürülmesi planlanıyor. Uzmanlar bunun doğrudan karbon salınımını azaltacağına dikkat çekiyor.

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