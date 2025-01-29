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Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 13:16
Güncelleme:29.01.2025 13:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan 'Turpların büyükleri heybede' mesajını yinelerken birilerinin panikle birlikte yargı mensuplarını tehdit ettiğini vurguladı. Bolu'daki yangın faciasını da yorumlayan Erdoğan sorumluların hesap vereceğini belirtirken 28 kişinin gözaltında olduğunu söyledi. CHP'ye eleştirilerini sürdüren Erdoğan kendilerinin CHP ile aynı siklette olmadıklarının altını çizerken 'Onlar için varsa yoksa kendi istikballeri önemli' dedi. Terörsüz Türkiye vurgusunu yineleyen Başkan Erdoğan bu belanın en kısa sürede def edileceğini belirtti.
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