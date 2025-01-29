29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan açıkladı: Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi
Başkan Erdoğan açıkladı: Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi

Başkan Erdoğan açıkladı: Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 12:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolu'daki otel yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi." dedi. Erdoğan, “Sorumluluğu olan kim var ise hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet muhakkak tecelli edecektir.” ifadelerini kullandı ve "Kimse benim vatandaşlarımın üzerinde kumar oynayamaz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan açıkladı: Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Halk TV yöneticisi 2 isim daha ifadede!
Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti!
Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti!
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
İşi öğrenirken para kazanıyorlar
İşi öğrenirken para kazanıyorlar
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı!
Gençlik Merkezilerinde tatil heyecanı!
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
AK Parti kadın kollarında değişim
AK Parti kadın kollarında değişim
Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir
"Yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yükümüz ağır yolumuz uzundur
"Yükümüz ağır yolumuz uzundur"
Turpların büyükleri heybede
"Turpların büyükleri heybede"
Daha Fazla Video Göster