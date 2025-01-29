29 Ocak 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan açıkladı: Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolu'daki otel yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yangında gözaltı sayısı 28’e yükseldi. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi." dedi. Erdoğan, “Sorumluluğu olan kim var ise hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet muhakkak tecelli edecektir.” ifadelerini kullandı ve "Kimse benim vatandaşlarımın üzerinde kumar oynayamaz." dedi.