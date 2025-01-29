Başkan Erdoğan muhalefete böyle seslendi: Hadi yüzünüz yok! Vicdanınız da mı yok?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolu'daki otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla laf kalabalıklarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine şunu söylüyorum. Hadi yüzünüz yok anlıyorum. Peki vicdanınız da mı yok? Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Ortaya saçılan onca fecaate rağmen hiç mi utanmıyorsunuz? Ne zaman kendinizi bir kez olsun sorgulayacaksınız? Bu milletin derdine, acısına, kederine ne zaman ortak olacaksınız?" ifadelerini kullandı.

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