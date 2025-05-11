ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN mesajları-resimli 2025 | Tüm anneler için anlamlı, duygusal, uzun ve kısa mesajlar

Senin kalbin kadar güzel bir dünya yok anne. Anneler Günün kutlu olsun, iyi ki benim annemsin.

Beni ben yapan her şeyin temelinde sen varsın. Sana minnettarım annem.

Ne zaman düşsem elimi tutan, ne zaman ağlasam gözyaşımı silen sendin. Her şey için teşekkür ederim.