CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Tanju Özcan: Yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu

"BU KAFAYLA TABELA PARTİSİ OLURUZ"

81 ilde ön seçimlerin başladığını ancak her ilde büyük kavgaların yaşandığını belirten Özcan, parti içindeki büyük krizi gün yüzüne çıkararak, "Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Kimse mezhebe, bölgeciliğe bağlı anahtar liste yapmamalıdır. Bu, utanç verici bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu derhal açık bir şekilde mezhepçiliğe, bölgeciliğe dayalı anahtar liste çalışmalarının durdurulması talimatını vermelidir. Bu kafayla gidersek halktaki umudumuz her geçen gün azalıyor. Yakında tabela partisi haline dönüşeceğiz" ifadelerini kullandı.