CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Tanju Özcan: Yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu

"BAŞKA PARTİ KURUN"

Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye mezhepçiliği monte ettiğini belirten Özcan, "Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz, mezhep milliyetçiliği yapamaz. Ben CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum. Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok" şeklinde konuştu.