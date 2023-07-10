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CHP'de "mezhepçilik" krizi patlak verdi! Tanju Özcan: Yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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CHP’de mezhepçilik krizi patlak verdi! Tanju Özcan: Yılan gibi CHP’ye mezhepçiliği soktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefeti nedeniyle partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne doğru "değişim" yürüyüşü başlattı. Kahramankazan yakınlarında basın toplantısı düzenleyen ve eski genel başkanların etnik kökenini kimsenin bilmediğini söyleyen Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu" dedi.

Kılıçdaroğlu'na muhalefeti sebebiyle, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" sloganıyla Bolu'dan genel merkeze yürüyüş başlatmıştı.

Çarşamba günü akşam saatlerine doğru genel merkez önünde büyük bir protesto mitingi düzenlemesi beklenen Özcan, bir basın toplantısı daha düzenleyerek eleştirilerini sıralamaya devam etti.

"BAŞKA PARTİ KURUN"
Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye mezhepçiliği monte ettiğini belirten Özcan, "Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz, mezhep milliyetçiliği yapamaz. Ben CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum. Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok" şeklinde konuştu.

"BU KAFAYLA TABELA PARTİSİ OLURUZ"
81 ilde ön seçimlerin başladığını ancak her ilde büyük kavgaların yaşandığını belirten Özcan, parti içindeki büyük krizi gün yüzüne çıkararak, "Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Kimse mezhebe, bölgeciliğe bağlı anahtar liste yapmamalıdır. Bu, utanç verici bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu derhal açık bir şekilde mezhepçiliğe, bölgeciliğe dayalı anahtar liste çalışmalarının durdurulması talimatını vermelidir. Bu kafayla gidersek halktaki umudumuz her geçen gün azalıyor. Yakında tabela partisi haline dönüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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