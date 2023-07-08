CHP'li Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'na süre verdi: 4 günün kaldı
Bolu'dan yola çıkarak Ankara'ya başlattığı yürüyüşüne devam eden CHP'li Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta "hodri meydan" dedi. 4 gün sonra CHP Genel Merkezi önüne ulaşacağını söyleyen Özcan, CHP liderini istifaya davet ederken; "Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapın ve çekilin. 4 gün sonra da zaten genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın." ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Sana 24 saat veriyorum. Sarayla herhangi bir görüşmem olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım. Olmadıysa da sen namussuz, şerefsiz bir insansın." dedi.
Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 6. gününde Kızılcahamam ilçesine ulaştı.
Mola verildiği sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özcan, diğer beş güne göre daha dinamik olduklarını ve inançlarının her geçen gün arttığını belirtti.
Dört gün sonra CHP Genel Merkezi'ne ulaşacaklarını ifade eden Özcan, genel merkezde paniğin arttığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan, şöyle konuştu: "Lütfen son on tweetin altındaki yorumlara üşenmeden bakın. Konuyla alakası yok ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı istememesine rağmen Atatürk'ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapıp çekilin. Dört gün sonra da zaten büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın."
Özcan, Öztrak'ın dün düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imaji yaratacak sözler söyledi. Ben kendisini sosyal medyadan kınadım. Sana 24 saat süre veriyorum. Sarayla, Sayın Erdoğan veya ekibinden birileriyle herhangi bir görüşmem olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım. Olmadıysa da sen namussuz ve şerefsiz adamsın. Böyle iftira atılmaz." ifadelerini kullandı.
Değişim isteyen vatandaşlara çağrısını yineleyen Özcan, şunları söyledi: "Eğer değişim şart diyorsanız 12 Temmuz Çarşamba günü herkes genel merkezde olmak zorunda. Herkesi bekliyorum. İçeri almazlarsa partinin dışında yapıp sesimizi duyuracağız. Sayın Kılıçdaroğlu kendi görecek. Bunlar sadece benimle birlikte yürüyen yüzlerce arkadaşımın görüşü değil milyonlarca insanın görüşü."
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