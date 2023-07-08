CHP’li Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’na süre verdi: 4 günün kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan, şöyle konuştu: "Lütfen son on tweetin altındaki yorumlara üşenmeden bakın. Konuyla alakası yok ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı istememesine rağmen Atatürk'ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapıp çekilin. Dört gün sonra da zaten büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın."