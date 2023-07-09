CHP'de istenmeyen adam ilan edilen Kılıçdaroğlu'na isyan! Tanju Özcan böyle seslendi: Hangi yüzle kurultaya gelecek?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizi tırmandı. Partiden kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adalet ve değişim yürüyüşüne başladı. Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha istifa çağrısı yaptı. "Onurlu bir insan gibi görevi bırakmasını beklerdim. Bize aba altından sopa gösteriyor. Kurultaya hangi yüzle gelecek" ifadesini yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası karıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' sesleri yükselmeye başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kazan kaldırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısı yaptığı için hakkında kesin ihraç talebiyle disipline yollandı.
Bunun üzerine Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya doğru değişim ve adalet yürüyüşüne çıktı. CHP'de genel başkanın mutlaka değişmesi gerektiğini söyleyen Tanju Özcan, yürüyüşünün 6'ncı gününde 138 kilometreyi geride bıraktı. 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlayan Özcan CHP'deki değişim krizi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
ONURLU BİR İNSAN GİBİ…
Seçimde alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Tanju Özcan, "Seçim kaybedildikten sonra demokrat olduğunu iddia eden her onurlu insan gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başarısızlığı üstlenerek, istifa etmesini bekledim.
Ancak istifa etmeyince benim ihracımdan önce de ben '3 Temmuz'u bekleyin' diye bir tweet atmıştım. Yaklaşık 1 ay oldu. O tweet'i attıktan sonra da zaten o kararımın hazırlıklarına başladım. Değişim için yürüyecektim sadece. Ama sonrasında yürüyüşe başlamamdan birkaç gün önce böylesine gerekçesiz kararla disipline verilmem sonucunda adaleti de ekledim bu temaya" ifadesini kullandı.
BABASININ MALI DEĞİL!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a sert çıkan Tanju Özcan, "Sayın genel başkan ekibindeki bazı isimleri değiştirmek suretiyle toplumu ve seçmeni kandırabileceğini düşündü. Öyle olmadığını göstermek için ben de bu yürüyüşü gerçekleştirmeye karar verdim. Bu benim kişisel yürüyüşüm değil.
Bu partide gerçekten değişim isteyen insanların yürüyüşü. O gün bize kapıları açmazlarsa genel merkezin önünde toplanırız. Ama bu her şeyden önce bu bir ayıp. Çünkü oraya gelecek olan insanların tamamı ya Cumhuriyet Halk Partili ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar olacak.
Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Faik Öztrak'ın babasının malı değil. Babasının özel mülkü de değil. Burada siz kapıları insanlara kapatamazsınız. Bu çok ayıp" açıklaması yaptı.
ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR
Tanju Özcan, olağan kurultay tarihini beklemeden olağanüstü bir kurultayın hemen yapılabileceğini vurguladı. "15 Temmuz'da son il kongresi bitiyor. 3 gün sonra hiçbir yasal engel yok, büyük kurultay yapılabilir. Kaldı ki; CHP olağan kurultaylarına İstanbul'un bile kongresi yetişmediği için katılmadığı oldu.
Mesela son kurultayda da Mardin temsil edilmedi. Sonuç olarak Sayın Kılıçdaroğlu, şu anda kurultay tarihini açıklamamak suretiyle aba altından sopa gösteriyor. Kime gösteriyor; yerel seçimlerde aday olmaya çalışan insanlara gösteriyor. Kime gösteriyor; kupon belediye başkanları var" diyerek sözlerine devam etti.
'HANGİ YÜZLE GELECEK?'
Özcan, genel başkanlık yarışında Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini söyledi. "Ama Sayın İmamoğlu adım atmakta bence biraz geç kalıyor. Değişim çağrısında bulunanlara 'Artık top çevirmenin faydası yok' diyorum. Direkt adını koyalım; genel başkan değişmeli. Genel başkan hatta bana göre kaybettiği bu seçimden sonra salona dahi gelmemeli. Bırakın adaylığı, salona dahi gelmemeli. Hangi yüzle o salona gelecek" dedi.
YEREL SEÇİM KORKUSU
Yaklaşmakta olan yerel seçimlerle ilgili de itirafta bulunan Tanju Özcan, sözlerine şöyle devam etti: Eğer olmazsa zaten yerel seçimlerde perişan olacağız. Perşembenin gelişini çarşambadan söylemek gibi bir şey. Bu moralle, bu motivasyonla, bu genel başkanla, bu kadrolarla gidilecek yerel seçimde mucize beklemenin anlamı yok. Kel oğlanın saçlarının yeniden çıkmasını beklemek kadar küçük bir beklenti bu…
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