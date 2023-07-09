CHP’de istenmeyen adam ilan edilen Kılıçdaroğlu’na isyan! Tanju Özcan böyle seslendi: Hangi yüzle kurultaya gelecek?

BABASININ MALI DEĞİL!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a sert çıkan Tanju Özcan, "Sayın genel başkan ekibindeki bazı isimleri değiştirmek suretiyle toplumu ve seçmeni kandırabileceğini düşündü. Öyle olmadığını göstermek için ben de bu yürüyüşü gerçekleştirmeye karar verdim. Bu benim kişisel yürüyüşüm değil.

Bu partide gerçekten değişim isteyen insanların yürüyüşü. O gün bize kapıları açmazlarsa genel merkezin önünde toplanırız. Ama bu her şeyden önce bu bir ayıp. Çünkü oraya gelecek olan insanların tamamı ya Cumhuriyet Halk Partili ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar olacak.

Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Faik Öztrak'ın babasının malı değil. Babasının özel mülkü de değil. Burada siz kapıları insanlara kapatamazsınız. Bu çok ayıp" açıklaması yaptı.