Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Genel merkez senin babanın çiftliği mi?
14-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Değişime bir adım da sen at" sloganıyla yola çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır hezimetin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim krizi her geçen gün giderek büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısı sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" çıkışında bulunurken, aynı zamanda "devam" mesajı verdi.
Seçimler sonrası Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı. Tanju Özcan'ın çarşamba günü genel merkezde olması beklenirken, parti kaynakları ise Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyeceğini belirtiyor. Adalet yürüyüşüne Ankara il sınırında devam eden Tanju Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...
"ŞARKILAR SÖYLEYEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Özcan ve beraberindekiler yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Akyarma mevkinde mola verdi.
Ardından 1 saat daha yürüyen Özcan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, Ankara il sınırından yaklaşık 9 kilometre yürüdüğünü söyleyerek, "Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelen geçen araçların da korna ve el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara'ya ulaşacağız" dedi.
"ORASI SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"
Özcan, CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle var mı? Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor" ifadelerini kullandı.
"CHP'NİN VEKİLİ SİNER Mİ?"
CHP'de değişim talebi ile başlattığı yürüyüşe destek verecek CHP'li vekillerin de olacağını düşündüğünü kaydeden Özcan, "Bazı ilçelerimizin belediyeleri, belediye başkanları o gün genel merkezin önünde olacaklarını ifade ediyorlar. Ancak ben büyük şehirlerden, milletvekillerimizden bir atraksiyon bekliyorum. '30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak' diye 3 gündür fırtınalar kopuyor; ama ses yok. Ne oldu? Sindirildiler mi? CHP'nin bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım" dedi.
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